По расчетам Reuters, в сентябре государство вернет нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) 278 миллиардов рублей в рамках демпферного механизма — выплаты из бюджета совершаются, чтобы стимулировать нефтяников продавать топливо на российском рынке, когда экспортные цены превышают цены внутри страны.

Уже в конце первого осеннего месяца российские доходы от реализации нефти и газа вырастут на 14%, если сравнивать показатели с августовскими. Ожидаемая сумма составит 733 млрд руб. К такому выводу пришли представители издания Reuters, сославшиеся на свои расчеты.

Показатели в прошлом сентябре составили всего 688 млрд руб. Аналитики, производя расчеты, учитывали ряд факторов, включая информацию от прямых источников, сведения по объемам добычи и экспорту ресурсов внутри и вне страны.

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К примеру, нефтеперерабатывающие заводы вскоре получат выплаты в размере 278 млрд рублей. Подобная сумма возвращается согласно демпферному механизму. Государство предоставляет деньги корпорациям для того, чтобы удерживать их продукцию на внешних рынках несмотря на то, что стоимость товара на экспорт значительно выше.

Ранее в Министерстве финансов подчеркнули, что заработок РФ от продажи нефти и газа за прошедшие 8 месяцев почти на 39% меньше показателей за аналогичный период в прошлом году.

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У снижения дохода есть обоснованные причины. Во-первых, в этом году подешевел сорт Urals, идущий на экспорт, во-вторых, Россия стала меньше отправлять СПГ за рубеж. Заключительная причина – падение курса рубля.