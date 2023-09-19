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В Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении одной из участниц организации «Граждане СССР», признанной в России экстремистской. Подробности предоставлены изданием ТАСС.
Женщине инкриминируют нахождение в рядах запрещенной организации. Наказание предусмотрено ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Как утверждают следователи, подозреваемая на протяжении целого года публиковала в собственном аккаунте видеозаписи с призывами присоединиться к рядам организации.
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При обыске квартиры женщины были найдены все необходимые подтверждения её причастности, включая документацию, символику и печатную продукцию экстремистской группировки.
Организация попала в перечень запрещенных ещё в конце лета прошлого года. Согласно позиции «Граждан СССР», распад Советского Союза был неправомерным, а Россия не может существовать. Участники объединения пропагандируют идею того, что РФ – это коммерческая структура, а не государство. Члены группировки не платят налоги, а также отказываются пользоваться российскими документами.