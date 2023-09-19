Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность включения в 12-й пакет санкций пункт о передаче Украине прибыли с замороженных на Западе активов Банка России (ЦБ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В Европе длительное время велись обсуждения на тему использования замороженных российских активов для отправки финансовой помощи Украине. И, кажется, решились. В ЕС подняли вопрос о включении в 12-й санкционный пакет пункта, согласно которому средства, принадлежащие ЦБ, будут переданы в поддержку Киеву. Подробности предоставлены информационным агентством Bloomberg.

Готовый список новых ограничений будет опубликован через 3-5 недель. Возможно его огласят после саммита ЕС – США.

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К предполагаемым ограничениям относят запрет на приобретение алмазов, СПГ, услуг в сфере IT и ядерное топливо. Расширить санкционный пакет, согласно сведениям агентства, желают Варшава, Таллин, Рига, Вильнюс.

Со стороны Польши должна последовать инициатива об усилении некоторых позиций из предыдущих списков ограничений. К примеру, Варшава хочет снизить импортные квоты на синтетический каучук и ввести запрет на твердую каустическую соду. Иностранные государства настаивают, что ЕС следил за соблюдением санкций со стороны Турции и ОАЭ.

Ранее информационное агентство заявило, что руководство Евросоюза смогло отыскать способ законного использования замороженных российских активов. Средства будут отправлены на восстановление Украины.