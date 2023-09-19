Представитель ВСУ добавила, что никакого «расстрельного списка» с именами журналистов не существует. «Это все ложь и пропаганда Кремля».

Украинская военнослужащая и, по совместительству, трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что не «сыпала угрозами» в адрес граждан РФ. Сообщение об этом она разместила в аккаунте социальной сети X.

Представитель ВСУ подчеркнула, что никогда не говорила в адрес российских журналистов столь провокационных вещей. Также она опровергла информацию о том, что существует «расстрельный список», в который занесены «цели на ликвидацию». Подобные обвинения являются неприкрытой ложью и пропагандой российского руководства.

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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва отправит в различные инстанции и международные организации подтверждение в совершении Киевом военных преступлений.

Летом этого года трансгендер пыталась смягчить ситуацию за собственные слова в адрес российских военнослужащих. Эштон-Чирилло сказала, что они не являются людьми. В своё оправдание трансгендер заявила, что сказанное ею было обыкновенной шуткой.