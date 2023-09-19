В Польше правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) в своем агитационном ролике в преддверии выборов рассекретила документы Минобороны от 2011 года, в которых содержались планы обороны страны «на случай российского вторжения», допускавшие в том числе сдачу 40 процентов территории России. Об этом сообщает издание Wiadomości.

Нынешнее польское руководство решило сыграть «грязным образом», пытаясь заслужить доверие граждан в преддверии выборов. Правящая партия ПиС раскрыла общественности документы МО, изданные в 2011 году, в которых написано, что военным следует сдать почти половину государства России, если она вторгнется в страну. Подробности предоставлены местным изданием.

Планы по обороне, ранее разработанные МО, создавались вместе с бывшим премьером Дональдом Туском. Согласно им, польской армии необходимо отойти с рубежей и пересечь реку Висла, а оставшуюся территорию отдать России.

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Представители партии «Гражданская платформа», причастные к разработке плана, в ответ на обвинения обратились с призывами отдать под трибунал нынешнего руководителя польского МО Мариуша Блащака. Политики недовольны тем, что представители военного ведомства раскрыли столь важные документы, чтобы добиться «плюсов» в глазах избирателей. Ответственность за произошедшее возлагают на Блащака.

Сам руководитель МО не считает себя виновным. Он уверен, что партия выбрала верный подход. Блащак подчеркнул, что польские граждане имеют право знать то, какая судьба им уготована на случай военного конфликта.