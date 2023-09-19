Лидер оппозиции Дональд Туск из партии «Гражданская платформа» заявил, что в течение 30 месяцев в Африке и Азии было выдано 250 тысяч польских рабочих виз.

Вскоре в Польше состоятся парламентские выборы. Незадолго до них прокуратура решила инициировать расследование, фигурантами которого являются семь человек. Их подозревают в ускоренной выдаче виз за взятки. Трое человек уже находятся под арестом. Подробности изложены в материале издания Spiegel.

Дональд Туск, являющийся лидером оппозиции, рассказал, что за прошедшие 2 года и 6 месяцев в Африке и Азии выдали порядка 250 000 единиц польских виз, предназначенных для работы. Наивысший спрос зафиксирован на визы в Шенгенскую зону. С ними можно посетить Мексику, а из неё добраться и до Америки. В распоряжение представителей власти поступили сведения, что граждане Индии переводили некоторым компаниям около $40 000, чтобы получить эту разновидность визы.

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В самом конце лета заместителя главы польского МИД Петра Вавжика сместили с должности. После местное агентство, занимающееся борьбой с коррупцией, провело обыск ведомства. Как стало известно позднее, Вавжик претендует на роль создателя системы. Он разработал схему, по которой компании будут продавать польские визы за крупную сумму. Именно поэтому вопрос поднят незадолго до выборов. Это инструмент давления на нынешнее руководство государства.