Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко отметила, что Киеву принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против ряда стран, включая Венгрию, Польшу и Словакию, так как государства продлили запрет на экспорт украинских зерновых культур. Подробности изложены в сообщении ведомства.

Как утверждает Юлия Свириденко, Киеву нужно доказать, что отдельным странам, входящим в НАТО, нельзя самостоятельно принимать подобные решения. Она надеется, что перечисленные государства передумают и снимут наложенные ограничения, чтобы процесс не затянулся на период судебных разбирательств.

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В ведомстве считают, что действия представителей иностранного альянса являются серьезным нарушением. Если они не изменят решение, будет инициировано разбирательство в суде.

Ограничение, наложенное Еврокомиссией на украинское зерно, был снят ещё несколько дней назад. Теперь Украина может поставлять некоторые культуры, включая пшеницу, кукурузу, рапс и др., на территорию близлежащих государств. В Киеве пообещали, что предпримут все меры по контролю над поставками, чтобы не спровоцировать обвал местных рынков из-за появления нового участника торговых отношений. Но три страны ввели ограничения на экспорт украинской продукции.