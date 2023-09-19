Ранее сообщалось, что около 6000 граждан России, которые проживают в Латвии, получат письмо с просьбой покинуть страну.

Граждане России, проживающие в Латвии, вскоре будут вынуждены покинуть государство из-за одного экзамена. Сообщение было сделано Майра Розе – представителем МВД во время беседы с представителями СМИ.

Депортация коснется не прошедших экзамен на знание местного языка, а также отказался или забыл подать соответствующую заявку на него. Уже через 5-7 дней им отправят извещение с требованием покинуть государство в ближайшее время. Розе утверждает, что «выселению» подлежит свыше 3 500 россиян.

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Ранее стало известно, что 6000 граждан РФ, находящихся в Латвии, должны вскоре уехать из страны. Ингмар Лидак, занимающийся вопросами гражданства и миграции, рассказал, что сотрудники правоохранительной сферы отправят соответствующие извещения всем россиянам, имеющим ВНЖ, но не прошедшим экзамен на знание местного языка. Уточняется, что сотрудники МВД не будут намерено выискивать русских, чтобы выгнать их из страны. Депортации подлежат только «провинившиеся».