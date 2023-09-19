Супруги Кристен и Ричард Крейвен не заходили в пустующий дом в течение нескольких месяцев, но в апреле 2022 года, проезжая мимо на машине, обнаружили рядом со зданием большой мусорный бак.

В одном из американских штатов незнакомец пробрался в дом супружеской пары, произвел ремонт, а после приступил к продаже чужой недвижимости. Подробности изложены в материалах издания WBRZ-TV.

Дом супругов Кристен и Ричард Крейвен находится в городке Батон-Руж, луизианском штате. Он является наследственной недвижимостью, доставшейся паре от родителей. Супруги планировали сделать ремонт и продать дом несколько позднее. Около пары месяцев они не посещали недвижимость. В апреле 2022 года, едя мимо на машине, супруги заметили странность – большой бак для мусора во дворе.

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Позднее стало известно, что в доме проживает сквоттер – субъект, незаконно размещающийся на незанятой территории. Злоумышленника зовут Джозеф Герин.

За пару месяцев мужчина успел сделать фальшивые документы, подтверждающие его права на дом. Также он поменял все замки. Заручившись помощью своих «коллег», он быстро произвел ремонт и разместил свою мебель. Герин предпринял попытку продажи недвижимости за $225 тысяч. Если бы пара случайно не заметила происходящее, Герин в скорости продал дом.

Супруги обратились в полицию, злоумышленника арестовали, но после отпустили под залог. И он опять вернулся к старому занятию. Сейчас пара пытается прогнать незнакомца из дома.