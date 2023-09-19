Согласно сайту Apple, при предзаказе iPhone 15 пользователь из США может получить его 22 сентября — в день старта продаж. Однако если заказать топовый iPhone 15 Pro Max, то компания привезет устройство в течение 6-7 недель — то есть до конца октября или начала ноября.

Покупатели, сделавшие предзаказ новинки iPhone 15, получат товар через неопределенный промежуток времени. Такое сообщение сделало издание 9to5Mac.

Представители портала приводят слова авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который указал, что у корпорации присутствуют определенные производственные трудности. Это стало причиной проблем со своевременной доставкой продукции новой серии.

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Аналитик подчеркнул, что задержки не спровоцированы избыточным спросом на iPhone 15. Он утверждает, что востребованность новинок сохраняется в пределах показателей на прошлые модели. Мин Чи Ко рассказал, что проблемы затрагивают наиболее дорогие смартфоны из серии. Стандартные модели iPhone 15 и 15 Plus по-прежнему присутствуют в продаже.

Согласно сведениям на сайте корпорации, если американский гражданин заказал девайс в день старта продаж, он получит свой телефон уже 22 сентября. Если же делать заказ топовых моделей, то компания сможет организовать доставку в течение двух месяцев. Точные сроки не обозначаются.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко уже рассказывал про задержку выхода дорогих представителей новой серии. Первые сведения были предоставлены аналитиком ещё в последних числах августа. Как утверждает специалист, трудности с производством заключаются в повышенной сложности обработки, так как конструкция претерпела множественные изменения на этапах разработки. Новая серия должна разительно отличаться от предыдущих моделей.