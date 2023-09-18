Кроме того, Азаров отметил, что провальное контрнаступление ВСУ значительно ударило по президенту Владимиру Зеленскому. Причиной этого экс-премьер назвал завышенные ожидания украинцев и западных партнеров.

Украинские военнослужащие окончательно потеряли наступательный потенциал. Подобное заявление поступило от экс-премьера Николая Азарова. Соответствующее сообщение было размещено в аккаунте социальной сети Facebook, запрещенной в РФ.

ВСУ больше не продвигаются. Украинские военнослужащие всё сильнее уходят в оборону, что является тревожным сигналом. Ситуация показывает, что наступательный потенциал был окончательно утерян. Иностранные государства начинают понимать, что Киев не имел стратегии и планов, а просто лгал своим партнерам. Вполне ожидаемо, что союзники Украины могут урезать финансовую поддержку.

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Азаров подчеркнул, что провалившееся контрнаступление серьезно повлияло на позиции нынешнего руководителя государства Владимира Зеленского. Причина заключается в том, что граждане Украины, а также западные партнеры, возлагали большие надежды на него. Киеву требовалось оперативно совершить несколько «подвигов», сместить линию боевого соприкосновения, прорвать российские оборонительные рубежи, чтобы иностранные представители «похвалили» Зеленского.

Но Украине больше нечего продемонстрировать. Мобилизационный резерв показывает «дно», военнослужащие сидят в глухой обороне, им не позволяют даже произвести ротацию, а около половины зарубежного вооружения уже уничтожено. Контрнаступление можно считать завершенным, пока искать альтернативу боевым действиям.