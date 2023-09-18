Суд счел ефрейтора Мадину Кабалоеву уклонившейся от мобилизации и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Во Владикавказе была осуждена женщина за неявку на службу без уважительных причин в период мобилизации. Это первый подобный случай в России. Подробности изложены в публикации издания «Коммерсантъ».

Дело было возбуждено в отношении россиянки Мадины Кабалоевой, имеющей звание ефрейтора. Суд посчитал, что гражданка уклонилась от мобилизации. В качестве меры наказания избрано заключение в тюрьме, сроком на 6 лет. Но пока Кабалоева остается на свободе. Наказание приведут в действие лишь в 2032 году, так как у военной имеется маленький ребенок. Со стороны защиты поступило заявление об обжаловании приговора.

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Военная рассказала, что не явилась по повестке по причине беременности. Рекомендацию об освобождении от службы она получила в медицинской роте. Девушка была убеждена, что целевые сведения донесут до непосредственного руководства.

Сторона обвинения утверждала, что ефрейтору требовалось самостоятельно предстать перед руководством и рассказать о своих обстоятельствах. Также её обвинили в том, что россиянка продолжала нести службу, будучи беременной, при этом получая зарплату и военные льготы. Стороне защиты предстоит длительный процесс обжалования решения и восстановления справедливости.