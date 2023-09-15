Автор издания отмечает, что Белый дом вложил в сферу гиперзвукового оружия несколько миллиардов долларов за последние 60 лет, однако разработки не принесли значимых результатов.

В американском издании WSJ считают, что Москва и Пекин значительно превосходят США в области гиперзвукового вооружения.

Авторы публикации подчеркнули, что руководство Штатов потратило на разработку данного типа снарядов порядка пары миллиардов долларов за прошедшие шесть десятилетий, но конечные результаты не впечатляют.

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США пытаются следовать вровень с Китаем в военной отрасли. Работа Москвы над гиперзвуковыми снарядами сопровождается беспокойством в Пентагоне.

В публикации указали, что Россия делает упор на исследовательскую работу, произведенную в период холодной войны. С точки зрения автора, данные научные труды могут повлиять на мировую расстановку сил, а также, в некоторой мере, являются угрозой для европейских государств.

Ранее в Америке признали, что развернуть гиперзвуковое вооружение не представляется возможным. Работы над этим будут продолжаться. Сейчас США существенно отстают в гонке вооружений, идущей между Штатами и Москвой.