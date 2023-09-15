В основе игровой мышки Razer Viper V3 HyperSpeed используется оптический сенсор Focus Pro 30K с разрешающей способностью до 30 000 DPI (точек на дюйм) и поддержкой максимального ускорения в 70G.

Компания Razer, являющаяся одним из лучших поставщиков игровых гаджетов, презентовала новинку – беспроводную мышку Razer Viper V3 HyperSpeed. Производитель подчеркнул, что для разработки, имеющей идеальную симметрическую форму, задействовали исключительно передовые комплектующие и технологии.

Ключевым элементом является оптический сенсор Focus PRO 30K. Его разрешающая способность составляет около 30 тысяч DPI. Максимально ускорение – 70G. У мышки есть 6 дополнительных кнопок, которые можно запрограммировать. Их ресурс составляет не менее 60 млн нажатий. Также в гаджете предусмотрена встроенная память, благодаря чему можно сохранить профиль настроек, но только один.

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Мышка вести всего лишь 60 грамм без батареек, на даже с ними вес не достигает и 90 граммов. Габариты – 127,1 х 63,9 х 39,9.

Ожидаемое время работы на одном заряде батареи – около 280 часов, если используется беспроводное подключение.

Компания рекомендует дополнительно приобрести приёмодатчик HyperPolling, увеличивающий частоту опроса до 4 000 Гц. Но из-за его применения в 4 раза сократится время работы устройства. Базовая комплектация, без кабеля и датчика, стоит всего 70 долларов.