Вблизи населенного пункта Двуречная, находящегося в Харьковской области, была сорвана попытка проведения ротации украинских военнослужащих. Солдаты противника остались на прежних позициях практически без снабжения.

Украинские военнослужащие предприняли попытку ротации собственных подразделений, но их операция была сорвана «Западной» группировкой российских войск. Об этом стало известно от главы пресс-центра подразделения Сергея Зыбинского.

Вблизи населенного пункта Двуречная, находящегося в Харьковской области, была сорвана попытка проведения ротации украинских военнослужащих. Солдаты противника остались на прежних позициях практически без снабжения.

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Зыбинский подчеркнул, что мотострелковым подразделениям, вместе с военно-воздушными силами, а также артиллерийскими бригадами, удалось отбить несколько нападений пехотных сил ВСУ. Украинские военнослужащие попытались прорвать оборонительные рубежи недалеко от населенного пункта Ковалевка.

Сегодня поступили сведения от российского разведчика, являющегося бойцом группы «Ночные охотники». Он рассказал, что российским военным удалось засечь передвижения украинских диверсантов вблизи Купянска. Противник был подавлен огнем и обращен в бегство.

Ранее с СМИ побеседовал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Он рассказал, что в направлении Купянска регулярно идут бои между российской и украинской армиями. Бойцы ВС РФ недавно сорвали очередное наступление ВСУ.