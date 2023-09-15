Дипломат рассказал, что ряд прошедших мероприятий, включая встречу представителей экономического союза БРИКС и саммит «Россия-Африка», показали, что Москва имеет множество сторонников и государств, готовых поддержать её.

Американскому руководству необходимо смириться с мыслью, что введение санкционных пакетов не повлияет на стремление России отстоять собственные интересы. Подробности изложены в материале РИА Новости, где приводятся слава посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Такая реакция последовала от дипломата на введение ограничений со стороны США. Антонов уверен, что подобная позиция является «дорогой в никуда». Москва продолжит стремиться к защите собственной безопасности в международных отношениях.

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Дипломат рассказал, что ряд прошедших мероприятий, включая встречу представителей экономического союза БРИКС и саммит «Россия-Африка», показали, что Москва имеет множество сторонников и государств, готовых поддержать её. С точки зрения посла, Америка пытается нанести вред стране, придумывая на ходу новые способы.

Антонов напомнил, что в отношении РФ введено множество ограничений, но это не сказалось на экономическом состоянии государства, пусть Запад и рассчитывал на обратное.