В статье издания говорится, что Джо Байден больше не может занимать пост президента США, однако политическая элита Вашингтона закрывает глаза как на возраст американского лидера, который сказывается на его когнитивных способностях, так и на его попытки защитить от справедливого суда своего сына, замешанного в деле о коррупции.

Администрация Байдена пользуется имеющейся властью по собственному усмотрению, тем самым разрушая политику Америки. Вместе с тем действия американского руководства идут на пользу России, а Китай может свободно игнорировать попытки США продемонстрировать «моральное превосходство». Детали изложены в публикации The Telegraph.

В статье указывается, что «срок пригодности» Джо Байдена в роли президента уже истек, но представители элитарного слоя не обращают внимание на преклонный возраст, негативно оказывающий влияние на когнитивные способности американского руководителя. Также это является препятствием в разбирательстве в отношении сына Байдена, которого обвиняют в причастности в коррупции.

реклама

Из-за обстоятельств Байден передал часть полномочий собственной администрации, что идёт вразрез с американской управленческой системой. Автор публикации глубоко возмущен тем, что демократы пытаются «уничтожить» Дональда Трампа, являющегося возможным претендентом на пост президента США. Америка становится «банановой республикой».

Автор статьи уверен, что Байдену не следует вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах. Если это свершится, демократический мир будет смотреть на то, как рушится политика США.