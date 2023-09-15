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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Bloomberg: мир, заключенный не на условиях Киева, опасен для Западных стран
Если же Киев вынужденно пойдет на заключение мирного договора, Запад потерпит поражение. К его границам выйдет огромная нация, почувствовавшая предательство от верного союзника.

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Руководитель чешского МИД Ян Липавский обратился к иностранным государствам с прошением не прекращать поддержку Украины, несмотря на полный провал контрнаступления. Об этом написано в материалах информационного агентства Bloomberg. С его точки зрения, если заключить мир на других условиях, а не на тех, что предлагает Киева, то Запад окажется в опасности.

Липавский уверен, что мирные инициативы, навязанные Украине против её воли, обернутся тяжкими последствиями для Европы, ведь так не удастся обособить российский империализм.

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Если же Киев вынужденно пойдет на заключение мирного договора, Запад потерпит поражение. К его границам выйдет огромная нация, почувствовавшая предательство от верного союзника.

Сейчас контрнаступление приостановилось, вскоре наступит зима, что сделает ведение боевых действий ещё сложнее. Руководитель чешского МИД призывает иностранные государства не терять решимости, пусть ВСУ и не удастся прорвать российские оборонительные рубежи. Главным противником являются намерения Москвы отнять часть украинской территории.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что нынешний кризис можно завершить прекращением огня и составлением соглашения.

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