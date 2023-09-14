По его словам, украинские военные столкнулись с членами отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты армии РФ.

Подразделение украинских военнослужащих сдались в плен без сопротивления. Событие произошло возле населенного пункта Новомайорское, находящегося недалеко от Запорожья. Подробности предоставлены руководителем общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым.

Он рассказал, что украинские военнослужащие наткнулись на членов отряда «Шторм Z». Бойцы ВСУ решили сдаться без сражения, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с серьезным противником.

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Солдаты пересеклись вблизи населенного пункта Новомайорское, недалеко от Времевского выступа. Рогов узнал детали от источников, близких к ситуации.

Несколько дней назад российским десантникам удалось взять в плен пару украинских военнослужащих неподалеку от Запорожья. Видеоматериалы размещены в канале Telegram, где освещаются события, связанные с псковскими десантниками.

Ролик был отснят с квадрокоптера. На нем видно, как украинских бойцов берут в плен.