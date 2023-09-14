Интерфейс будет оказывать определенное воздействие на отдельные области мозга, вызывая необходимые реакции.

Специалисты Нижегородского государственного университета поддерживают тесные контакты с представителями Балтийского научного учреждения, в котором трудятся над созданием нейроинтерфейса. Это уникальный проект, в рамках которого разрабатывается решение, способное увеличить скорость реакции у лиц, находящихся в преклонном возрасте. Интерфейс будет оказывать определенное воздействие на отдельные области мозга, вызывая необходимые реакции.

ТМС, ещё используемая для терапии разного рода нарушений, применят для повышения реакции человеческого организма. Технологию можно задействовать в рамках реабилитации после сложных травм, а также для улучшения прогресса от занятий спортом.

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Эксперты, для демонстрации, смогли практически подтвердить, что ТМС ускоряет работу отдельных областей головного мозга, в частности отвечающих за зрение и координацию движений. Результаты удалось получить во время экспериментов, в рамках которых применяли оптические иллюзии. Согласно итогам, скорость реакции возрастает на пятую часть. Ученые желают продолжить работу над проектом, чтобы достигнуть накопительного эффекта после ряда сеансов.

Также ученые работают над методикой машинного обучения. С её помощью удастся отслеживать ошибки мозга в реакциях на зрительные стимулы. Специалисты надеются разработать программу, которая сможет устранять подобные ошибки сразу, в режиме реального времени.