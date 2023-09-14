Линда Томас-Гринфилд, представляющая США в ООН подчеркнула, что Америка высоко оценивает действия, предпринимаемые генсеком ООН Антониу Гутерришем по налаживанию контактов с Москвой.

Линда Томас-Гринфилд, представляющая США в ООН, верит, что только генсек организации сможет вернуть РФ в зерновую сделку. Подробности предоставлены в материале ТАСС.

Она подчеркнула, что Америка высоко оценивает действия, предпринимаемые генсеком ООН Антониу Гутерришем по налаживанию контактов с Москвой.

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С точки зрения Гринфилд, генсек прикладывает все доступные усилия, чтобы Россия в скорейшем времени вернулась в черноморскую сделку. В Америке возлагают большие надежды на него.

Ранее Гутерриш побеседовал с СМИ. В ходе своего выступления он подчеркнул, что зерновая сделка имеет наивысший приоритет в ООН. Над решением задачи трудится целый ряд специалистов.

Генсек считает, что выход заключается в предоставлении взаимных гарантий для обеих сторон. Россия желает выполнения ранее поставленных условий, в некоторых вопросах уже наблюдаются подвижки. ООН хочет получить гарантии о восстановлении инициативы в прежнем виде.