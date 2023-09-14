Проект «Эльбрус-Б» предполагает создание высокопроизводительного процессора на российских предприятиях. Речь идет о «толстых» топологических нормах, 60 нанометров и больше. Стоимость 3-летнего проекта оценивается в 30 миллиардов рублей.

Советник заместителя руководителя «Ростеха» Евгений Бабаян приступил к поиску вкладчиков для реализации собственного проекта по выпуску 60-нанометрового процессора «Эльбрус-Б». Это станет настоящей инновацией на отечественном рынке. Подробности изложены в материале СМИ. Об этом сообщили отечественные СМИ.

Несколько дней назад в «Ростехе» прошла конференция, которую проводили для того, чтобы найти вкладчиков для будущих проектов. К разработкам, требующим особого внимания, относят систему «Эльбрус-Б». Как утверждает её проектировщик, главной особенностью является одновременное решение различных задач, относящихся к разным процессам.

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Согласно информации, поступившей от источника, в рамках проекта «Эльбрус-Б» предполагают наладить массовое производство процесса, способного работать на высоких мощностях. Его создание будет осуществляться из отечественных комплектующих и на российских заводах. Речь идёт про «толстые» топологические нормы, от 60 нанометров. На реализацию проекта уйдет не менее 3 лет, а его стоимость составляет около 30 млрд рублей.

Данные разновидности процессов появились ещё два десятка лет назад. Инновация была внедрена компанией Intel, выпускающей 65-нм комплектующие для компьютеров. Спустя пару лет компания полностью перешла на изготовления таких процессов. На сегодня к передовым относятся комплектующие, имеющие толщину всего 3 нанометра. Заслуга за создание инновации принадлежит компании TSMC из Тайваня.