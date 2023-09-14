Об этом его биограф Уолтер Айзексон сообщил в интервью Washington Post (WP).

Руководитель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск решился на неожиданный шаг. Бизнесмен передаст Пентагону некоторую часть своих спутников, применяемых на Украине. Об этом стало известно со слов автора новой биографии предпринимателя Уолтера Айзексона. Он поделился новостью с изданием The Washington Post.

С точки зрения Айзексона, данный поступок является максимально верным. Маск продаст и передаст полный контроль над малой частью своих спутников, которые находятся над украинской территорией. Американские военнослужащие смогут распоряжаться ими по собственному усмотрению.

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Бизнесмен потеряет возможность контролировать расположение и условия, на которых применяются системы. Писатель подчеркнул, что таким поступком Маск решил полностью абстрагироваться от украинского конфликта.

Сам бизнесмен подчеркивал, что он разрабатывал Starlink для человеческого комфорта. В его видении люди должны отдыхать, пользуясь благом цивилизации. Он не ожидал, что его система может стать одним из ключей к возможному ядерному противостоянию.

Маск решил, что ему проще отказаться от любого участия в украинском конфликте. Он разработал спутники Starshield, являющиеся аналогом гражданского оборудования.