Общая длительность беседы лидеров стран составила свыше 5 часов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина в свою страну. Об этом стало известно от ЦТАК. Он выражает искреннюю надежду на то, что его коллега прибудет в КНДР при первой удобной возможности.

Лидер Северной Кореи прилетел в Россию, на Дальний Восток, ещё утром 12 сентября. В страну его пригласил лично Владимир Путин. Встреча двух глав государств состоялась на следующий день. Местом для переговоров выбрали космодром «Восточный».

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Общая длительность беседы составила свыше 5 часов. Лидеры государств осмотрели инфраструктуру космодрома, поговорили в рамках делегаций, а после прошли личные переговоры. За встречей последовал официальный обед.

Перед этим последовало заявление от Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что Владимир Путин пока не сможет посетить Северную Корею. Также из его слов следует, что в октябре состоится реализация контактов Москвы и Пхеньяна между представителями МИД.