По данным журналистов, Лондон обратился к Пхеньяну с соответствующим требованием в связи с поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына на Дальний Восток.

Представители офиса британского премьер-министра Риши Сунака обратились к руководству КНДР с просьбой отказаться от переговоров с Россией, которые затрагивают реализацию оружия из Северной Кореи. Подробности предоставлены местным телеканалом, сославшимся на представителей власти.

Как утверждают журналисты, Лондон передал своё прошение северокорейской столице. Причина этого заключалась в поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Впервые руководитель государства побывал на территории РФ 4 года назад.

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Собеседник телеканала подчеркнул, что Лондон выступает против продажи оружия России. Пхеньян обязан выполнить требования, ранее взятые на себя, а именно держать вооружение для себя, а не продавать его другим странам.

Переговоры между российским и северокорейским лидерами прошли 13 сентября. Общая длительность встречи составила порядка 5 часов. В качестве итогов встречи Владимир Путин подчеркнул, что его беседа с зарубежным коллегой была продуктивной. Они обменялись позициями в регионе, а также заключили несколько соглашений на предмет сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Также российский лидер считает, что Москва и Пхеньян имеют перспективы в совместных военно-технических разработках.