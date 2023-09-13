За производство самолёта ЕС-37B Compass Call отвечали компании BAE Systems и L3Harris Technologies.

В распоряжение американских ВВС передали первый экземпляр самолета для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЕС-37B Compass Call. За производство отвечали компании BAE Systems и L3Harris Technologies. Подробности предоставлены иностранным изданием.

Уже в следующем году ВВС начнут проводить различные испытания новой модели. Данный самолет открывает десятку моделей, которые передадут в распоряжение американского военного ведомства.

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Новинка станет альтернативой уходящим из использования EC-130. Их постепенно начали списывать. Компания BAE Systems отвечает за разработку средств радиоэлектронной борьбы, на экспертах второй фирмы лежит задача по обустройству технической составляющей. Бизнес-джет способен развивать скорость до 926 км/ч, при этом поднимаясь на высоту около 15 км.

Функционал самолета заключается в подавлении систем связи, навигационных приборов и отслеживающих устройств противника. Как утверждает один из производителей, данный самолет способен подавить даже противовоздушную оборону, так как будет заблокирована связь между системами и пунктами командования.

Весной в сеть утекла информация о том, что американское военное ведомство заключило договоренность с корпорацией Boing на крупную сумму, составляющую порядка $1,2 млрд. Средства выделены на создание проекта самолета, который сможет находить объекты на большой дистанции. Военные надеются получить более 25 единиц техники.