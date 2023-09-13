Жители городка Лидд пожаловались на шум с полигона, на котором украинские военнослужащие проходят боевую подготовку.

Британские граждане пожаловались на шум с полигона, на котором украинские военнослужащие проходят боевую подготовку. Об этом написали в издании Times.

Жители городка Лидд обратились в местный совет. Они надеются, что руководство примет меры, так как с полигона постоянно раздаются взрывы, а дым от них доходит до жилых кварталов. На данной территории подготавливаются украинские военнослужащие, отрабатывающие ведения боя и улучшающие свои навыки.

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Один из граждан подчеркнул, что от беспрестанной стрельбы идут вибрации по всему дому, а в квартирах стоит дребезжание стекла. Он выступил с предложением ликвидации данной базы, сказав, что просто возненавидел своё место жительства.

В британском МО отреагировали на просьбы жителей, обязавшись уменьшить количество проводимых тренировок на 30%. Руководитель базы Марк Пауэлл сообщил, что не хочет иметь напряженных отношений с «добрыми жителями Лидда».

Сейчас на полигоне находится порядка 2 000 украинских спецназовцев.