Долгожданный релиз уже появился на торрентах

Фильм «Барби» появился на зарубежных цифровых площадках. Тем временем на торренты уже залили версию картины в хорошем качестве и полноценным российским дубляжом.

«Барби» – это один из немногочисленных крупных фильмов, которые стали недоступны к прокату в отечественных кинотеатрах, так как большинство зарубежных компаний перестали сотрудничать с РФ. Значительная часть картин демонстрируется благодаря качественным копиям, «добываемым» в соседних странах. Но конфликт, разгоревшийся между крупными сетями и поставщиком, оборвал и такую возможность. В кинотеатрах больше не показывают зарубежные премьеры.

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Российские зрители ожидали «цифры» два месяца. Вскоре начнется показ картины в кинотеатрах.

Согласно кассовым сборам на конец лета, «Барби» заняла лидерскую позицию по доходам за всю историю студии Warner Bros. У предыдущего фаворита «Гарри Поттер и Дары Смерти – Часть 2» итоговая сумма в мировом прокате составила $1,342 млрд.

Сейчас «Барби» занимает лидирующие позиции и по кассовым сборам этого года. Согласно подсчетам, картина Греты Гервиг заработала более $1,4 млрд. Основную прибыль фильму принесли американские, британские, австралийские, мексиканские, немецкие и французские зрители.