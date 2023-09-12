По ее мнению, авторы не анимировали лица неигровых персонажей целиком

Аниматор Делани Кинг, трудившаяся над проектами серии God of War и Dragon Age, поделилась своим мнением об NPC в космической RPG Starfield. Специалист уверена, что авторы лишь частично анимировали лица персонажей, чтобы удешевить процесс разработки.

Bethesda не проработала мимику своих героев. Мышцы, расположенные вблизи глаз, остались статичными, из-за чего выражения их лиц и улыбки кажутся натянутыми. Люди в космической RPG практически не напрягают скулы, поэтому любое проявление эмоций кажется жутким. С точки зрения Кинг, персонажи чем-то напоминают Андраша Арато, более известного по мему «Гарольд, скрывающий боль».

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Аниматор порекомендовала специалистам Bethesda поработать над данной оплошностью. Им стоит изменить скулы и глаза у персонажей, особенно анимацию верхнего века.

Официальный релиз космической RPG состоялся 6 сентября нынешнего года. Проект вышел сразу на двух платформах – компьютере и консолях Xbox двух серий. В момент выхода у игры был достаточно высокий пользовательский рейтинг, но по прошествии времени он начал потихоньку падать. Сейчас проект попадает в категорию Steam с релизами, у которых «в основном положительные отзывы».