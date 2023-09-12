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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Шведский эксперт Берн: Запад развязал конфликт, в котором ему не победить Россию
По его словам, это уже не военный конфликт, это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует "бедный украинский народ" и убивает его сотнями тысяч.

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Иностранные политики буквально ненавидят Россию, что может стать предпосылкой к развитию полноценного столкновения Москвы и европейских стран. С такой позицией выступил аналитик Ларс Берн, беседуя со шведским телеканалом swebbTV.

Эксперт считает, что зарубежные политики слишком ненавидят Россию. До полноценного столкновения ещё далеко, но вот противоборство на Украине является противостоянием Москвы и НАТО. Североатлантический альянс просто использует граждан целого государства в качестве ресурса, пытаясь ослабить свой объект ненависти. С точки зрения Берна, данный поступок является морально предосудительным.

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Специалист подчеркивает, что вступление в прямое противостояние обернется поражением НАТО. Производственный потенциал России значительно превосходит таковой у Европы. Изготовление военной техники и боеприпасов поставлено на поток, в то время как в западных государствах выполнение подобных заказов занимает годы.

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