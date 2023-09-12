По его словам, наступление ВСУ с использованием западных вооружений потерпело крах.

Окончательный разгром украинской армии является вопросом времени. Такое заявление сделал аналитик Ларс Берн во время беседы с представителями канала swebbTV.

Он уверен, что украинская армия в одном шаге от разгрома. Лишь вопрос времени, когда завершится пространство для маневров. Контрнаступление является сильном раздутым, для проведения операции задействовали иностранное вооружение, но пора признать, что план обернулся фиаско.

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Эксперт считает, что зарубежные СМИ чрезмерно превозносят любые достижения украинских военнослужащих. Малейшие продвижения на линии боевого соприкосновения освещаются как масштабные достижения. Но Украина лишь на одном направлении является преуспевающей – это ведение пропаганды среди граждан Европы.

Контрнаступление длится уже 3 с лишним месяца. Операция, начатая в первые дни лета, изрядно затянулась. За это время украинские военнослужащие понесли потери в количестве 66 000 человек, а также было уничтожено свыше 7 500 единиц техники.