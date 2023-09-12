В Пентагоне был создан специальный сверхсекретный центр, который позволяет американским военнослужащим организовывать ежедневную слежку за передвижениями формирований Вооруженных сил Украины.

В Пентагоне присутствует специальный центр, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ситуацию на Украине. Об этом рассказали в материале CBS News.

Журналисты американской телерадиокомпании побеседовали с руководителем Комитета начальников штабов США Марком Милли. Вместе с ним они побывали в помещении, используемым Пентагоном для отслеживания действий на линии боевого соприкосновения, а также фиксирования передислокации украинских военнослужащих.

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Командный центр является засекреченным помещением, к которому есть доступ только у руководителей и высокопоставленных военных. Трудящиеся там сотрудники занимаются отслеживанием и обработкой данных, поступающих от разведки с линии боевого соприкосновения. В конце дня формируется общий отчет с выжимками ключевой информации.

Генерал подчеркнул, мониторы демонстрируют «мучительное» продвижение украинского контрнаступления. Военный рассказал, что некоторая часть данных передается Киеву.