Азаров подчеркнул, что среди населения Украины идёт активное обсуждение перемен во внешности президента. Его нынешний облик сравнивают с моментом восхождения на пост весной 2019 года.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в собственном канале Telegram рассказал про проблемы со здоровьем у Владимира Зеленского. В качестве «тревожного сигнала» воспринимаются перемены во внешности президента.

Регулярные визиты украинского лидера на Запад преследуют несколько целей. Первая – это получение нового пакета помощи, а вторая заключается в том, чтобы доказать, что отсутствуют ухудшения самочувствия. Но проблемы присутствуют и продолжают нарастать.

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Азаров подчеркнул, что среди населения Украины идёт активное обсуждение перемен во внешности президента. Его нынешний облик сравнивают с моментом восхождения на пост весной 2019 года. Даже в СМИ неоднократно обращали внимание на изменения лица Зеленского, оно стало более морщинистым, а под глазами сформировались темные пятна. На отдельных видеообращениях заметно, что президент испытывает сложности с дыханием, движения хаотичные, слегка заторможенные, может резко дернуться от постороннего шума.

Азаров подытожил, что подобные перемены вызваны не беспокойством за жизнь граждан и будущее государства, а регулярным злоупотреблением запрещенных веществ и алкогольной продукции.