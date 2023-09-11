Представители крупных российских банков на совещании в Центробанке выступили с предложением отложить с 2025-го на 2027 год требования по переводу IT-инфраструктуры на отечественный системный софт.

Представители крупнейших российских банков во время недавнего совещания в Центробанке выдвинули предложение перенести перевод IT-инфраструктуры на отечественный софт на 2027 год. Об этом стало известно из публикации издания «Коммерсантъ».

Ранее российский лидер подписал указ об обеспечении государственной безопасности. К одному из обязательных аспектов относится перевод всех важнейших систем и структур на отечественный софт.

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Теперь государственные заказчики, с марта прошлого года, не могут приобретать иностранное ПО без получения согласия от компетентных ведомств.

С первого дня 2025 года запрещается использовать зарубежный софт на важнейших объектах страны, включая телекоммуникации, сферу здравоохранения, военную отрасль, логистику и т.д., а также различные промышленные сектора.

С предложением о переносе выступили представители сразу нескольких крупнейших российских банков, включая Россельхозбанк, ВТБ, ПСБ и др. В кредитных учреждениях не уверены, что российские компании успели настроить систему к столь масштабному использованию и это может отобразиться на взаимодействии с СУДБ. Для адаптации требуется время, а пока в банках пользуются СУБД американского производства от компании Oracle.