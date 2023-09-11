Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но это чревато большими проблемами для ЕС. В Politico напомнили, что на данный момент идёт работа по привлечению в блок до восьми новых стран.

Решение российского лидера Владимира Путина о присоединении новых регионов стало сигналом для Евросоюза к расширению, но блок столкнется с большими проблемами, если решится на данный шаг. Об этом написали в публикации издания Politico.

Сейчас ведутся активные работы по привлечению в блок новых государств. Планируется расширения на 8 стран. Но желание расшириться имеет соответствующие риски для ЕС. Если блок решит присоединить к себе ещё больше государств, включая Украину с её развитой сельскохозяйственной отраслью, это станет «ключом», отпирающим ящик Пандоры.

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В издании процитировали слова руководителя австрийского МИД Александера Шалленберга. Он уверен, что Евросоюзу пора набраться смелости и пересмотреть собственный подход к процессу расширения.

В статье подчеркнули, что это потребует масштабных внутренних реформ. Как итог – между нынешними членами Евросоюза может начаться противостояние, которое растянется на множество лет.

С высокой вероятностью европейские столицы вступят в ожесточенные дебаты. Чиновники внимательно изучают потенциальных кандидатов, малейшие несоответствия западным нормам будут расцениваться как непригодность. К примеру, многих смущает коррумпированность Украины. Также в перспективе стоит процесс реформирования внутренних процессов принятия решений, чтобы адаптировать их к блоку с возросшей численностью.

Ещё в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление государства в ЕС. Уже в июне Киев получил статус кандидата. Но для вступления Украине потребуется выполнить 7 условий.