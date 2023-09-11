Альянс планирует собрать на учения более 40 тысяч военнослужащих

В НАТО начались приготовления к проведению крупных военных учений. В последний раз мероприятия подобного масштаба реализовались во времена холодной войны. Об этом стало известно из публикации в иностранном издании FT.

Маневры называются «Стойкий защитник». В них примут участие свыше 4 000 военнослужащих, порядка полусотни кораблей. Во время мероприятия ожидается совершение не менее полтысячи вылетов. Для учений используют настоящие территории, а не вымышленные координаты, тем самым придавая маневрам реалистичность.

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Цели мероприятия, согласно материалам издания, состоят в «отработке вторжения российской армии в одну из стран НАТО». Маневры также должны продемонстрировать Москве то, что альянс готов к боевому противостоянию.

Согласно информации издания, учения должны состояться в ряде стран, включая Германию, Польшу и Прибалтику. Маневры запланированы на февраль и март следующего года.

Участниками военных учений станут все государства, входящие в состав альянса. По предварительной информации в маневрах может быть задействована шведская армия, ожидающая согласия на вступление в НАТО со стороны Турции и Венгрии. Вопрос об этом рассмотрят на осеннем заседании парламента в Анкаре.