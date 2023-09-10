В публикации газеты Okaz подчеркивают, что европейская колонизация Африки не подошла к концу, ведь это позволяет удешевить выстраивание иностранных империй. Принцип колонии лежит в основе большей части международных институтов.

Пробуждение Африки «добьет» Европу. Подобное развитие событий предсказали в публикации саудовской газеты Okaz.

С точки зрения автора материала, любой человек, знающий европейскую и американскую историю, осознает масштабы трагедии, ставшей основой для Запада. Зарубежные страны по-прежнему не изменяют себе, уничтожая целые народы для собственного процветания и при этом прикрываясь демократией.

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В публикации подчеркивают, что европейская колонизация Африки не подошла к концу, ведь это позволяет удешевить выстраивание иностранных империй. Принцип колонии лежит в основе большей части международных институтов.

События, сейчас происходящие в Африке, включая мятеж военных в Нигере, ставит Запад в неудобное положение, а со временем начинает и пугать. Автор публикации подчеркивает, что НАТО стремится сохранить зарубежную однополярность и предотвратить насаждение нового мирового порядка со стороны России и Китая.

Вторая миссия альянса – это торможение развития африканского континента. Если южные страны и дальше разовьют своё восстание, Европа будет «добита».

Обозреватель считает, что ряд освободительных движений, наблюдающихся в последнее время, станут причиной уничтожения оставшихся источников европейского колониализма.

Африканцы – это те люди, которые лучше других знакомы с колонизаторским настроем Запада. Они умалчивают о произошедшем, но их терпению приходит конец. Теперь становиться понятно, почему они с гордостью и радостью поднимают у себя российский флаг.

Перед этим с представителями СМИ побеседовал бывший американский разведчик Скотт Риттер. С его точки зрения, деколонизация Африки станет огромной угрозой для Франции. Эксперт подчеркивает, что местное население приходит к простой мысли: они находятся в нищете, в то время как представители элитарного слоя живут в достатке.