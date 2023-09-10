Руководитель ГУР подчеркнул, что контрнаступление движется медленнее, чем он рассчитывал. С точки зрения Буданова, не только минные поля стали причиной затруднения продвижения. Особую опасность представляют российские беспилотные летательные аппараты.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, беседуя с журналистами Reuters, рассказал, что контрнаступление ВСУ продвигаться медленно, но продолжится даже после наступления холодов.

Боевые действия не завершатся. Украинские военнослужащие намерены продолжать сражение даже при наступлении холодных сезонов года. Грязь, дожди или снег затруднят продвижение, но это не повод отказываться от проведения операции.

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Руководитель ГУР подчеркнул, что контрнаступление движется медленнее, чем он рассчитывал. С точки зрения Буданова, не только минные поля стали причиной затруднения продвижения. Особую опасность представляют российские беспилотные летательные аппараты.

Контрнаступление длится вот уже три с лишним месяца. Украинские военнослужащие начали своё продвижения сразу на ряде направлений, включая Южно-Донецкое, Артемовское и Запорожское. В первых рядах шли бригады, прошедшие обучение за границей, а также сопровождаемые иностранной техникой.

В ходе своего июльского выступления российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что украинским военнослужащим не удалось добиться каких-либо успехов на любом из направлений. Он констатировал, что контрнаступление не замедлилось, а провалилось.

Согласно сводкам российского МО на начало сентября, за 3 месяца операции украинские военнослужащие потеряли порядка 66 000 бойцов, а также свыше 7 500 единиц техники, в том числе иностранные танки.