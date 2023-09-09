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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
В России спустя два года появились предзаказы настольного «Ведьмака»
В розничной продаже игры не будет

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GaGa Games наконец приступила к раздаче предзаказов настольной игры «Ведьмак: Старый мир». Поклонники потратили на ожидание несколько лет. Сборы на создание завершились ещё два года назад, но вот с производством возникли существенные проблемы. В сети уже опубликовали фото, на которых запечатлели момент раздачи.

«Ведьмак: Старый мир» должны были выпустить и для розничной продажи, но украинский конфликт внес корректировки в планы польского издателя. Он отказался от подобного решения. При этом компания решила соблюсти приличия и ранее заключенные договоренности, поэтому те россияне, что оплатили предзаказ, получат игру.

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Есть вероятность, что коробки с настолкой начнут размещать на сторонних торговых площадках: отдельные покупатели заявили, что продадут игру, сыграв в неё самостоятельно пару партий.

Проект был одним из самых успешных Kickstarter-кампаний за всю историю существования сервиса: авторам удалось собрать необходимую сумму за пару минут. Когда создатели закрыли вторую волную предзаказов, крауд-проект разросся ещё сильнее. Количество позиции составило почти 7 000.

В ближайшие несколько дней получить свой предзаказ будет возможно в магазинах СПб. Со следующей недели начнется раздача в Москве и регионах.

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