Инспекция проводится вплоть до 16 сентября. Поиски дезертиров – не единственная цель проверок. Перед представителями правоохранительных органов поставили задачу отыскать незарегистрированное оружие и боеприпасы.

В Киеве и области приступили к розыскным и проверочным мероприятиям. Цель «операции» – установление местонахождения дезертиров. Об этом стало известно в субботу, 9 сентября. Соответствующий материал опубликован в издании «Страна.ua», ссылающемся на источники в МВД.

В публикации подчеркивается, что за проведения мероприятия отвечают местные правоохранительные органы и военная служба, следящая со соблюдением порядка. Инспекция проводится вплоть до 16 сентября. Поиски дезертиров – не единственная цель проверок. Перед представителями правоохранительных органов поставили задачу отыскать незарегистрированное оружие и боеприпасы.

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В источнике издания подчеркнули, что в Киеве стартовала только первая проверка. В дальнейшем подобные инспекции поочередно проведут по всему государству. Гражданам необходимо соблюдать повышенную готовность. При себе следует иметь документы для идентификации личности, а также не носить с собой оружие.

Ряд фильтрационных мероприятий пройдет и по месту жительства граждан. В данном случае проверяющие зайдут, куда пустят, поэтому осознают, что их действия будут сопровождаться некоторым рядом нарушений, о чем сообщили в СМИ.