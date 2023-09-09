Ранее Зеленский пожаловался на снижение интенсивности боевых действий. Иностранные партнеры не спешат поставлять новое вооружение, а также вводить очередной пакет санкций против Москвы.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Киев вскоре получит ещё больше иностранных установок Gepard в рамках новых договоренностей. Об этом стало известно из видеообращения, размещенного на официальном канале Telegram президентского офиса.

Зеленский рассказал о заключении новой договоренности с Западом. Европа отправит ещё один пакет военной помощи. Предполагаемая цель поставок – обеспечение защиты энергетической системы государства. Украинский лидер пообещал, что приложит все усилия, дабы увеличить экспорт из-за границы противовоздушных систем для обеспечения физической защиты важных элементов инфраструктуры.

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Ранее Зеленский пожаловался на снижение интенсивности боевых действий. Иностранные партнеры не спешат поставлять новое вооружение, а также вводить очередной пакет санкций против Москвы. С точки зрения украинского лидера, ускорить контрнаступление может только увеличение экспорта зарубежного вооружения. Больше всего ВСУ нуждаются в современной авиации.

Москва же вскоре планирует поднять вопрос о поставках вооружения Киеву на заседании ООН. В Кремле много раз заявляли, что передача техники и боеприпасов лишь усугубляет конфликт.