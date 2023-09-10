Украинцы не могут эффективно разминировать российские минные поля, поскольку теперь они могут достигать глубины в 500 метров, указывают обозреватели издания.

Российские военнослужащие начали размещать необычные минные поля, которые стали непреодолимой преградой для украинской армии. Подробности написаны в публикации издания Business Insider.

Украинские военнослужащие неоднократно заявляли, что российские минные поля – это огромная проблема. Особые сложности доставляют заминированные участки, которые прикрываются минометами и артиллерией, либо же боевой авиацией. ВСУ сталкивались с подобными ловушками на протяжении всего контрнаступления.

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Обозреватели издания подчеркнули, что сами минные поля преобразились. Российские военнослужащие стали делать их более необычными. К примеру, отличаются размеры, расположение на земле, плотность размещения и т.д. Выработанные украинской армией тактики по разминированию более не эффективны.

Из примеров новых ловушек представители ВСУ выделяют несколько разновидностей. К таковым относится две противотанковых мины, размещенных одна поверх другой. Так удается компенсировать понижение плотности и обеспечить уничтожение бронированный единицы более мощным ударом.

Минные поля всегда представляли угрозу для ВСУ, а новые разновидности сделали невозможным продвижение пехоты.

Ранее в американской газете The Washington Post вышла публикация на тему контрнаступления. В материале указали, что российской армии удалось подготовиться к киевской операции, выстроив мощную оборону вдоль всей линии боевого соприкосновения.