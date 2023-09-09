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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Офис разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в Праге пострадал от пожара
На сайте местной мэрии рассказали, что пожар начался на одном из этажей офиса компании разработчиков. Зданию был нанесен значительный ущерб. Огонь уничтожил часть постройки, предметы интерьера и оборудование.

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Компания GSC GameWorld, ответственная за разработку игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, столкнулась с новой проблемой. В пражском офисе студии произошел пожар. Для устранения огня потребовалось пять пожарных бригад. В момент воспламенения в студии присутствовали сотрудники, но в результате происшествия никто не пострадал.

На сайте местной мэрии рассказали, что пожар начался на одном из этажей офиса компании разработчиков. Был нанесен значительный ущерб. Огонь уничтожил часть постройки, предметы интерьера и оборудование.

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Согласно поступившей информации, нанесенный ущерб составляет около $65 000. Пожар разгорелся на одном из трёх этажей студии разработчиков. По предварительным данным прецедент произошел из-за неисправной проводки. Другие части здания не пострадали благодаря оперативной работе пожарных бригад.

Возгорание произошло на наиболее важном этаже, где находились резервные сервера компании. Пока от разработчиков не поступило информации на предмет того, как пожар повлияет на завершение работы над игрой.

Релиз проекта должен был состояться уже в следующем году на компьютерах и консолях Xbox, но теперь о конкретной дате выхода будет сложно сказать.

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