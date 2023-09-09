Он подчеркнул, что необоснованная критика влияет на восприятие людей и их дальнейшее взаимодействие с новинкой. При этом разработчик отметил ироничный момент. Ранее их собственный проект высмеивали аналогичным образом, а теперь используется как предмет для подражания и сравнения.

Сотрудник CD Projekt Патрик Миллс выразил собственное мнение о ролике, в котором сравнивают две игры: Starfield и Cyberpunk 2077. В материале указывается, что новинка от Bethesda значительно хуже, нежели творение CDPR.

Разработчик негативно отнесся к нарезке. Он уточнил, что релиз проекта от CDPR сопровождался критикой в адрес его создателей. В сети публиковали десятки видео, в которых «Киберпанк» сравнивали с другими играми, выгодно выставляя их на фоне только что вышедшей новинки. С точки зрения Миллса, подобные видео могут сформировать у людей неправильное представление о проекте.

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Он подчеркнул, что необоснованная критика влияет на восприятие людей и их дальнейшее взаимодействие с новинкой. При этом Миллс отметил ироничный момент. Ранее их собственный проект высмеивали аналогичным образом, а теперь используется как предмет для подражания и сравнения.





Во время релиза Cyberpunk 2077 разработчики столкнулись с целым шквалом критики. Пользователи сети активно сравнивали игру с другими проектами, выделяя их достоинства. Но с момента выхода творение CDPR претерпело множественные изменения: улучшилась графика, багов не осталось, а NPC стали действовать более разнообразно.