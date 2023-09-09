Рихтер рассказал, что за прошедшие 1,5 года множество молодых людей перебрались в европейские страны. Их общее количество является немаловажным. При этом депортировать украинских мужчин, которых на территории ЕС проживает порядка 600 000 человек, будет не так и просто.

Жалобы украинского лидера Владимира Зеленского на уклонистов сигнализируют о надвигающейся беде. Такое заявление сделал в беседе с журналистами издания Die Welt отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер.

Военный эксперт подчеркнул, что жалобы могут расцениваться как тревожный знак. Это демонстрирует то, что образ Украины, единой патриотизмом, не соответствует действительности.

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Рихтер рассказал, что за прошедшие 1,5 года множество молодых людей перебрались в европейские страны. Их общее количество является немаловажным. При этом депортировать украинских мужчин, которых на территории ЕС проживает порядка 600 000 человек, будет не так и просто. Большинство государств откажется от данной инициативы, не желая идти в разрез с собственным законодательством.

С точки зрения отставного полковника, жалобы Зеленского на уклонистов являются попыткой продавить Запад, но в первую очередь они демонстрируют намечающиеся проблемы с личным штатом армии.

Украинский лидер, приватно беседуя с иностранными представителями, намекал, что выдача 100 000 уклонистов, проживающих в Европе, позволит на какое-то время урегулировать «кадровые трудности» ВСУ. Все это дает четкое осознание, что в государстве намечаются серьезные демографические трудности из-за оттока мужчин. Киев не сможет бесконечно участвовать в нынешнем конфликте, так как каждый день численность армии сокращается.