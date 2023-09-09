Как пишет издание, активисты из числа коренных народов, проживающих на территории американского штата, хотят восстановления Гавайев как самодостаточного островного государства, видя в этом единственный способ сохранить их для своих детей и внуков.

Августовские лесные пожары сделали положение на Гавайях более шатким, а местное население ещё сильнее возжелало стать независимым от США. Об этом написали в публикации британской газеты The Guardian.

Согласно материалам, активисты, состоящие преимущественно из коренных народов, находящихся в данном штате, хотят сделать Гавайи самостоятельным государством. Такое решение, с точки зрения местных жителей, позволит сохранить территорию для следующих поколений.

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В ходе лесных пожаров было уничтожено множество жилых домов. Свыше 10 000 местных жителей вынуждено переехали. Стоит подчеркнуть, что приобретение недвижимости на острове отнюдь не дешевое удовольствие.

Как утверждает член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин, местные законодатели не могут пойти навстречу гражданам, оказавшимся в плачевном положении. Как только оккупация Америки подойдет к концу, остров сможет вновь принимать решения самостоятельно.

Коренные гавайцы – это единственная группа в стране, лишенная прав на самоуправление. В 19-ом веке королевство признали суверенным государством в международном формате. Но переворот, произошедший в этом же столетии, устроенный американскими сахарными магнатами, стал причиной свержения правящей семьи.

Пожары на острове, произошедшие в начале августа, нанесли колоссальный ущерб, сумма которого оценивается в $6 млрд. Из-за огня было уничтожено свыше 2 000 построек, ещё полсотни требуют существенного ремонта.

В результате пожаров погибло порядка 100 человек, ещё 1 000 местных граждан пропали без вести.