Недавно оборонная компания Anduril Industries обратилась с призывом преобразования военного потенциала Америки и из союзников посредством формирования новой группы предприятий ВПК. Бизнесмен, увидев данное сообщение, выразил собственное мнение по этому поводу.

Украинский конфликт дал отчетливо понять главную американскую проблему – это медленное производство оружия. Об этом сообщил владелец корпорации Space X Илон Маск, написав пост в социальной сети X.

США очень уязвимы в военной сфере. Одна из ключевых проблем – медленное производство вооружения. Это стало заметно благодаря наблюдению за украинским кризисом.

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Недавно оборонная компания Anduril Industries обратилась с призывом преобразования военного потенциала Америки и из союзников посредством формирования новой группы предприятий ВПК. Бизнесмен, увидев данное сообщение, выразил собственное мнение по этому поводу.

Ранее в иностранном издании WSJ неоднократно упоминалось о том, что чиновники из Штатов обеспокоены постепенным истощением запасов оружия в США. Оказание помощи Киеву может стоить Америке потерей собственной боеготовности.

Как подчеркнули представители отрасли ВПК, в США процесс изготовления оружия крайне медленный. После размещения заказа проходит не меньше года, прежде чем производства приступят к его реализации. И это касается лишь обыкновенных боеприпасов. Восполнение технологически сложных единиц, включая ракеты и БПЛА, занимает ещё больше времени.