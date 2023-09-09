Условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях, об этом заявил Илон Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя сообщения о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму.

Илон Маск рассказал о том, почему он сорвал атаку украинских военнослужащих в Крыму. Руководитель корпорации SpaceX указал, что его сервис предназначен исключительно для гражданского использования, поэтому он отказался включать его для ВСУ.

Бизнесмен подчеркнул, что украинское руководство, обратившееся к нему с просьбой, затребовало невозможного и запрещенного. Гражданская система не будет использоваться в военных целях.

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Маск отметил, что отказ от просьбы украинских властей и намеренное внесение корректировок в работу спутниковой системы, чтобы воспрепятствовать Киеву в его продвижении – это две разные вещи.

С его стороны, а также со стороны компании SpaceX, не поступало обещаний по поводу обеспечения связи в области расположения Крымского полуострова.

Терминалы Starlink используются для предоставления доступа к интернету посредством использования сети, сформированной из 4 000 спутников, находящихся на околоземной орбите. Американская корпорация отправила часть устройств Украине после начала спецоперации.

В прошлом году ВСУ намеревались запустить дрон в сторону Крыма, чтобы нанести удар по российскому флоту, но им не удалось этого сделать из-за отсутствия интернета в данной области.

Позже автор новой биографии бизнесмена Уолтер Айзексон рассказал, что украинские беспилотники, шедшие под водой, потеряли связь при приближении к цели, после чего вспылили. Им не удалось причинить вред российским кораблям.