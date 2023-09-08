Компания обязалась защищать клиентов использующих материалы, созданные с помощью ИИ корпорации.

Компания Microsoft сделала заявление о предоставлении юридической защиты клиентов, которых обвинят в нарушении авторских прав за использование материалов, созданных при помощи ИИ корпорации. При этом предлагается оплата любых судебных издержек для пользователей, получивших коммерческий статус.

Президент компании Брэб Смит и главный юридический консультант Хоссейн Новбар подчеркнули, что некоторые клиенты выражают сильную обеспокоенность на предмет появления обвинений в нарушении прав на интеллектуальную собственность, если они распространят результаты использования ИИ корпорации. Для решения данной проблемы в Microsoft объявили о формировании обязательства по юридической поддержке клиентов. Программа будет входить в общий бренд Copilot.

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Microsoft приняла такое решение по трем причинам: оказание полноценной клиентской поддержки при применении услуг компании, понимание людских опасений, а также формирование защиты на случай, если в отношении пользователей выдвинут обвинения.

К примеру, если кто-то подаст в суд на пользователя продуктов корпорации, то ответчик получит полную юридическую поддержку и защиту. Компания даже компенсирует любое неблагоприятное судебное решение или издержки, спровоцированные разбирательством. Главное, чтобы клиент пользовался ограждениями и фильтрами контента, встроенными в оригинальную продукцию Microsoft.

Недавно корпорация запустила в эксплуатацию несколько генеративных программ, объединив продукцию под общим брендом Copilot. ИИ интегрировали в различные программы компании, даже в Widows 11.

Предполагается, что пользователи начнут активно пользоваться инновационными сервисами, тем самым способствуя их развитию, а также разрабатывая необычные решения.