При этом Россия, по его словам, останется важным объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы.

Нынешний конфликт станет настоящим концом для Украины в роли государства. ВСУ понесут серьезные потери, утратят свою боеспособность, а все больше регионов перейдет под контроль Москвы. После этого Украина перестанет существовать в роли государства, а Россия станет ключевым фактором, связывая между собой различные части Европы. С такой позицией выступил бывший руководитель чешской разведки генерал Андор Шандор, беседуя с польскими СМИ.

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Военный опасается того, что нынешний конфликт приведет к развалу Украины. В мире сформируется очередное замороженное противостояние, ставшее проблемой для той европейской части, в которой находится Чехия. Учитывая исторический опыт, Россия не потеряет своего статуса «связующего звена» между странами зарубежья, находящихся в разных частях континента. Она будет их объединять.

Генерал подчеркнул, что уже сейчас есть предпосылки к тому, что продолжение конфликта обернется вовлечением ещё большего количества участников, даже если они изначально не планировали вступать в противостояние с Россией. Странам необходимо в срочном порядке решить проблему посредством переговоров, пока она не приобрела мировые масштабы.